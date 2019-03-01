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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 4 марта, 11:00

Кыргызстан — Германия: в искусстве мы едины (о предстоящем большом концерте духовой музыки)

Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасанова часто становится инициатором значимых культурных событий в нашей стране. Так, при содействии «Лайонс-клуб-Бишкек» и Мильтенберг — Германия в столице 6 марта состоится большой духовой концерт. Дирижер — хорошо известный в музыкальном мире Вальдемар Штокерт.

Кроме мастер-классов для студентов консерватории, Вальдемар Штокерт и музыкант Ансгар Вашбюш привезли в дар редкие музыкальные инструменты.

Более подробно СМИ на пресс-конференции проинформируют:

Муратбек Бегалиев — ректор КНК имени К.Молдобасанова,

Вальдемар Штокерт — дирижер, Германия,

Ансгар Вашбюш — музыкант, Германия,

Дарья Мусина — вице-президент «Лайонс-клуб-Бишкек»,

Замирбек Керимбеков — экс-президент «Лайонс-клуб-Бишкек».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/110660/
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