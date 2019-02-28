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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 1 марта, 11:00

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров: Мы освободили место на нарах исключительно для Алмазбека Атамбаева

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили свободу 12 февраля 2019 года по постановлению Верховного суда КР, Марат Султанов покинул колонию № 47 26 февраля по УДО.

В ближайшее время ожидается пересмотр в соответствии с новым законодательством дел Бекболота Талгарбекова и других так называемых политических узников.

Будут ли они продолжать политическую деятельность?

Поддерживают ли существующую власть? И что считают главной задачей на первом этапе?

В пресс-конференции принимают участие:

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров,

Сапар Аргынбаев и Таалайбек Мадаминов — комитет по защите политзаключенных.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/110446/
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