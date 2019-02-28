Пресс-конференция

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров: Мы освободили место на нарах исключительно для Алмазбека Атамбаева

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили свободу 12 февраля 2019 года по постановлению Верховного суда КР, Марат Султанов покинул колонию № 47 26 февраля по УДО.

В ближайшее время ожидается пересмотр в соответствии с новым законодательством дел Бекболота Талгарбекова и других так называемых политических узников.

Будут ли они продолжать политическую деятельность?

Поддерживают ли существующую власть? И что считают главной задачей на первом этапе?

В пресс-конференции принимают участие:

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров,

Сапар Аргынбаев и Таалайбек Мадаминов — комитет по защите политзаключенных.