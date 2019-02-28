Пресс-конференция

Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров получили свободу 12 февраля 2019 года по постановлению Верховного суда КР, Марат Султанов покинул колонию № 47 26 февраля по УДО.
В ближайшее время ожидается пересмотр в соответствии с новым законодательством дел Бекболота Талгарбекова и других так называемых политических узников.
Будут ли они продолжать политическую деятельность?
Поддерживают ли существующую власть? И что считают главной задачей на первом этапе?
В пресс-конференции принимают участие:
Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров,
Сапар Аргынбаев и Таалайбек Мадаминов — комитет по защите политзаключенных.