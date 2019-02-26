Пресс-конференция

«СДПК без Атамбаева»: о предстоящем внеочередном съезде, бездействии партийной бизнес-элиты и персоне Атамбаева как балласте для СДПК

Движение «СДПК без Атамбаева» завершает подготовку к инициированному им внеочередному съезду СДПК.

Партийные конференции охватили все северные области, их осталось провести только в южном регионе.

Кроме того, «СДПК без Атамбаева» запланировало митинг в Бишкеке. Он станет протестом против полного бездействия фракции СДПК в Жогорку Кенеше КР, а также «воспитанных» Атамбаевым членов партии, составляющих инертный политсовет СДПК.

Что еще включают дальнейшие кардинальные действия «СДПК без Атамбаева»?

В пресс-конференции принимают участие:

Сагынбек Абдрахманов — лидер движения «СДПК без Атамбаева», член партии СДПК;

Нурбубу Кененбаева — заместитель торага движения «СДПК без Атамбаева», член партии СДПК;

общественный деятель.