Пресс-конференция

Правительственная программа по охране психического здоровья кыргызстанцев (промежуточные итоги): плюсов больше, чем минусов?

Как в стране продвигается работа по исполнению программы правительства КР по охране психического здоровья населения страны (реализация рассчитана на период с 2018 по 2030 год)? Что можно отметить как позитивные сдвиги? Какие барьеры существуют и какие из них могут оказаться непреодолимыми? Почему невыполнение на 87 процентов мероприятий, запланированных на истекший 2018 год, пока еще не является сигналом SOS? Как государство может и должно экономить средства не в ущерб реализации программы?

Что стало определенно лучше и каким образом будет развиваться позитивная сторона программы?

В пресс-конференции принимают участие:

Жакшылык Жыргалбеков — исполнительный директор ОО «Психическое здоровье»;

Бурул Макенбаева — эксперт.