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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 20 февраля, 11:00

Ликуй, молодежь: новый сезон KFC-батл — как никогда масштабно и как всегда круто!

Бишкек включен в список 28 городов, где одновременно стартует новый сезон масштабного спортивного и культурно-образовательного мероприятия — KFC-батл — 2019.

Каковы возможности этой необычной стартовой площадки, в которой принимают участие 100 тысяч молодых танцоров, рэперов, вокалистов, блогеров, фотографов, киберспортсменов, стритболистов, футболистов, волонтеров, поваров из России, стран СНГ, Европы?

Что ожидает молодежь Кыргызстана? Какие перспективы откроет для них KFC-батл? И, наконец, когда и где состоится суперфинал?

В пресс-конференции принимают участие:

Павел Морозов — гендиректор компании Food Dream, официальный представитель KFC в Кыргызстане;

представители мэрии и других госструктур.

 
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/109559/
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