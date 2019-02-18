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Пресс-конференции

Круглый стол

Время проведения: 19 февраля, 11:00

«Водный кодекс КР: еще раз об экологической чувствительности законопроекта с точки зрения разумного баланса между экономикой и чистотой природы»

В центре внимания экспертов круглого стола спорный вопрос по исключению из закона нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне золотодобычи на руднике «Кумтор».

Напомним, внесение поправок было инициировано депутатами от фракции «Ата Мекен», мотивирующими это усилением таяния данных ледников. Стоит отметить, что международная научная экспертная комиссия после ряда проведенных исследований сделала иное заключение.

Что думают эксперты об обоснованности и рациональности предлагаемых поправок? Являются ли они действительно необходимыми с точки зрения экологии или за этим стоят иные цели?

В полемике принимают участие:

Рада Туманбаева — депутат ЖК КР, заместитель председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
Шерадил Бактыгулов — эксперт;
Орозбек Дуйшеев — президент Ассоциации горнопромышленников и геологов КР;
Дюшен Маматканов —доктор технических наук, академик НАН КР;
Рыскул Усубалиев —гляциолог;
Арзыбек Кожошев — экономист, экс-министр экономики КР;
Кубат Рахимов — эксперт, председатель комитета Торгово-промышленной палаты КР;
Марс Сариев —эксперт;
Шамиль Борончиев — исполнительный вице-президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей;
Азамат Акенеев — экономист;
Елена Кутманова — эколог;
представители министерств экономики КР, сельского хозяйства, мелиорации и перерабатывающей промышленности КР;
представитель ОАО «Кыргызалтын»;
представитель Международного делового совета;
модератор — Игорь Шестаков — политолог, сопредседатель клуба «Пикир».
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/109459/
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