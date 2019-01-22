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Пресс-конференции

Пресс-конференция

Время проведения: 23 января, 11:30

Кыргызский государственный цирк: срочно требуется директор — человек со стороны и без темного прошлого

Скандал в цирке не завершен, он продолжает развиваться по всем законам жанра «поиска справедливости». Митинг и встреча с министром культуры только подогрели ситуацию.

По мнению представителей цирковой студии, все спорные вопросы можно решить в рабочем порядке, не превращая их обсуждение в общественное представление.

Кто инициировал скандал и для чего?

В пресс-конференции принимают участие:

Оксана Ивлиева — директор студии;
Анарбек Айталиев — цирковой тренер;
Асланайым Аширова — хореограф, цирковой тренер;
Зульфия Каркенова — бухгалтер.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/106873/
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