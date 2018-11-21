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Пресс-конференции

Пресс-конференции

Время проведения: 22 ноября, 11:30

Депутат айыльного кенеша Нургуль Усенова: Господин президент, без вашей помощи мне не одолеть коррупционеров Фрунзенского аймака Сокулукского района

Депутат Фрунзенского айыльного кенеша сумела  доказать, обращаясь в госорганы, что бывшее здание детского сада в селе Комсомольском Сокулукского района является государственной собственностью и не подлежит нецелевому использованию. Кроме того, госплемзавод и учебно-опытное хозяйство Кыргызской аграрной академии также уличены в противозаконной сдаче в субаренду земель сельхозназначения площадью 446 гектаров

Но это никак не отразилось на деятельности слаженной коррупционной цепочки, которая продолжает получать незаконную прибыль не без участия семьи Илмияновых. 

Депутат айыльного кенеша Нургуль Усенова вынуждена просить президента страны поддержать ее в неравной схватке с коррупционерами. 

В пресс-конференции принимает участие 

Нургуль Усенова – депутат Фрунзенского айыльного кенеша Сокулукского района. 

Время проведения: 22 ноября, 12:30

Большой Курултай политических и общественных сил страны: готовность номер один плюс ряд уточнений

Организаторы предстоящего Курултая политических и общественных сил страны представят СМИ информацию о готовности к проведению 24 ноября масштабного политического мероприятия и сделают ряд существенных уточнений.

В пресс-конференции принимают участие:

Кенешбек Дуйшебаев — председатель оргкомитета;
Айбек Бузурманкулов, Чолпонбек Абыкеев — члены оргкомитета.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/101893/
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