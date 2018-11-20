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Пресс-конференции

Круглый стол

Время проведения: 21 ноября, 11:00

«Семейный кодекс станет жестче. И это пока самая мягкая правовая защитная мера. В чем суть предлагаемых изменений?»

Депутаты Жогорку Кенеша заявляют о необходимости внесения ряда существенных изменений в законопроект «О Семейном кодексе». Принципиально инициируемые изменения уже разработаны, осталась самая важная часть — парламентские обсуждения, а также общественные слушания.

В чем суть предлагаемых изменений? На что они направлены? Почему являются на сегодня адекватной правовой защитой интересов семьи и детей?

В дискуссии принимают участие

Айсулуу Мамашова, Мирлан Бакиров — депутаты ЖК КР;
Умай Даулетова — эксперт;
Надежда Пригода, Эркин Исаков — юристы;
Махинур Ниязова — журналист;
Адиль Турдукулов — представитель НПО;
представители министерств внутренних дел и социального развития.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/101685/
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