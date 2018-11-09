Выездная пресс-конференция

Пожалейте госбюджет – уберите лишнее

(о поправках в Закон КР «О госзакупках»)

Пресс-конференция выездная: отель «Орион» (зал «Каркыра»), пр. Эркиндик, 21

Депутаты Жогорку Кенеша инициировали поправки в Закон КР «О государственных закупках», касающиеся лекарственных средств.

В чем суть поправок? Почему именно они снимут нагрузку и сэкономят бюджетные средства? За счет чего это произойдет? Будет ли в этом случае решена проблема обеспечения в сроки качественными лекарственными препаратами онкобольных, перенесших трансплантацию органов, страдающих туберкулезом, заболеваниями крови, ВИЧ?

В пресс-конференции принимают участие:

Дастан Бекешев, депутат ЖК КР;

Альфия Самигуллина, депутат ЖК КР;

Улан Озумбеков, директор Департамента госзакупок при Минфине КР;

Мариам Джанкорозова, начальник Управления организации фармацевтической деятельности Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) Министерства здравоохранения;

Айбар Султангазиев, глава ассоциации «Партнерская сеть»;

Канат Молдокулов, эксперт.