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Пресс-конференции

Выездная пресс-конференция

Время проведения: 12 ноября, 11:00

Пожалейте госбюджет – уберите лишнее
(о поправках в Закон КР «О госзакупках»)

Пресс-конференция выездная: отель «Орион» (зал «Каркыра»), пр. Эркиндик, 21

Депутаты Жогорку Кенеша инициировали поправки в Закон КР «О государственных закупках», касающиеся лекарственных средств.

В чем суть поправок? Почему именно они снимут нагрузку и сэкономят бюджетные средства? За счет чего это произойдет? Будет ли в этом случае решена проблема обеспечения в сроки качественными лекарственными препаратами онкобольных, перенесших трансплантацию органов, страдающих туберкулезом, заболеваниями крови, ВИЧ?

В пресс-конференции принимают участие:
Дастан Бекешев, депутат ЖК КР;
Альфия Самигуллина, депутат ЖК КР;
Улан Озумбеков, директор Департамента госзакупок при Минфине КР;
Мариам Джанкорозова, начальник Управления организации фармацевтической деятельности Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) Министерства здравоохранения;
Айбар Султангазиев, глава ассоциации «Партнерская сеть»;
Канат Молдокулов, эксперт.
Ссылка: https://24.kg/press_konferentsii/100879/
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