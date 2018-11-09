Выездная пресс-конференция

Пресс-конференция выездная: отель «Орион» (зал «Каркыра»), пр. Эркиндик, 21
Депутаты Жогорку Кенеша инициировали поправки в Закон КР «О государственных закупках», касающиеся лекарственных средств.
В чем суть поправок? Почему именно они снимут нагрузку и сэкономят бюджетные средства? За счет чего это произойдет? Будет ли в этом случае решена проблема обеспечения в сроки качественными лекарственными препаратами онкобольных, перенесших трансплантацию органов, страдающих туберкулезом, заболеваниями крови, ВИЧ?
В пресс-конференции принимают участие:
Дастан Бекешев, депутат ЖК КР;
Альфия Самигуллина, депутат ЖК КР;
Улан Озумбеков, директор Департамента госзакупок при Минфине КР;
Мариам Джанкорозова, начальник Управления организации фармацевтической деятельности Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) Министерства здравоохранения;
Айбар Султангазиев, глава ассоциации «Партнерская сеть»;
Канат Молдокулов, эксперт.