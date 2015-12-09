В суде начинается повторное рассмотрение дела по обвинению супруга депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой

В суде начинается повторное рассмотрение дела, обвиняемым по которому проходит супруг депутата парламента Кыргызстана Аиды Саляновой. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Бишкекском городском суде, где и пройдет сегодня судебное заседание. Рассматривает дело судья Жаныл Мамбеталы.

Супруг депутата от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой Бакыт Абдыкапаров (бывший помощник министра юстиции КР – прим. ИА «24.kg») обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса КР: 166 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере), 190 (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций).

По версии следствия, группа лиц, а именно: Бакыт Абдыкапаров, экс-начальник управления Генпрокуратуры КР Нуртазин Джетыбаев, бывший ведущий специалист службы безопасности столичной ТЭЦ Турсунбек Мамбеталиев и Кемел Иманов (в прошлом коммерческий директор ОАО «Электрические станции» - прим. ИА «24.kg») лоббировали интересы казахской компании «Жезказган энергосбыт» при поставках угля на ТЭЦ Бишкека.

Кроме того, первых двух обвиняют в получении взятки в $50 тысяч за содействие в прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального предприятия «Тазалык» Марата Кутанова, который проходил обвиняемым по этому делу. Привлекался и его приятель - бизнесмен Канат Карымшаков, его считают посредником между Маратом Кутановым и Нуртазином Джетыбаевым.

Из-за того что первая инстанция в лице судьи Первомайского райсуда столицы Адылбека Субанкулова вынесла обвиняемым по данному делу, в том числе и Бакыту Абдыкапарову, условные сроки наказания, а двое фигурантов и вовсе освобождены от наказания, гособвинение направило апелляционное представление в Бишкекский горсуд. Прокуратура настаивала на семи годах лишения свободы для Бакыта Абдыкапарова, причем в колонии усиленного режима, без права занимать государственные должности в течение трех лет, и конфискации имущества. Судья посчитал, что испытательного срока (три года для Бакыта Абдыкапарова и два года для Нуртазина Джетыбаева – прим. ИА «24.kg».) достаточно. Правда, их обоих обязали выплатить нанесенный государству ущерб – почти 7 миллионов сомов.

Ранее Аида Салянова, в прошлом генеральный прокурор КР, заявляла, что готова защищать семью «всеми доступными средствами».