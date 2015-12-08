Алмазбек Атамбаев: В Кыргызстане нет запретных тем, которые не осмелились бы освещать и обсуждать наши СМИ

«Бесспорно, по уровню свободы слова Кыргызстан занимает ведущее место среди стран Центральной Азии. Действительно, у нас нет запретных тем, которые не осмелились бы освещать и обсуждать наши СМИ. В целом вы служите надежным мостом между народом и властью», - отметил президент КР Алмазбек Атамбаев в поздравлении с Днем работников телевидения и радио КР.

Глава государства подчеркнул, что среди средств массовой информации телевидение и радиовещание занимают особое место: они отличаются эффективностью влияния на общественное мнение.

«Неслучайно рабочий день каждого из нас начинается с утренних программ, которые на весь день определяют наше настроение», - говорится в поздравлении.

Алмазбек Атамбаев отметил, что с переходом телерадиоканалов КР на цифровое вещание информационное содержание и техническое исполнение стали более качественными.

«Отныне перед нами стоит задача дальнейшего улучшения технического оснащения и технологического обновления всей отрасли. В современных условиях потребности зрителя и слушателя значительно возросли: они нуждаются не в общих заявлениях и лозунгах, а прежде всего в прагматических, полезных передачах, которые отвечали бы их повседневным запросам.

Работники телевидения и радио и впредь должны вносить свой весомый вклад в дело укрепления мира и национального согласия, которые были достигнуты в последние годы ценой неимоверных усилий, выдержки и кропотливого труда.

Кыргызстан сегодня вступил на путь стабильного развития. Наш народ изменился. Мы окрепли, стали сильнее, стали нацией, способной самостоятельно решать собственную судьбу.

Укрепление государственности, сохранение единства и национального согласия, построение сильного и развитого Кыргызстана, неповторимая природа нашего края, лучшие традиции нашего народа – гостеприимство и радушие, а также уникальные культурные и духовные ценности должны стать главными темами в программах телевидения и радио.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов!» - говорится в поздравлении президента КР Алмазбека Атамбаева.