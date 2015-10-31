Джон Керри: Политика Центральной Азии не должна строиться на выборе между США и Россией

«Мы считаем, что политика стран Центральной Азии не должна строиться на доминирующем выборе между США и Россией или США и Китаем», - заявил сегодня на пресс-конференции госсекретарь США Джон Керри.

По его словам, сейчас на дворе XXI век, и у все страны периодически проявляют интерес к торговле и коммерции. «Мы хотим развивать наши отношения с Кыргызстаном и укреплять их. Более двух десятилетий Америка делала все, чтобы выполнить обещания и помочь Кыргызстану. Мы согласны, что наше партнерство расширяется, администрация США поддерживает с Кыргызстаном сотрудничество, построенное на равенстве, уважении и доверии», - сказал Джон Керри.

И.о. министра иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев добавил, что мы очень дорожим отношениями с Америкой, и с учетом наличия общих ценностей есть все предпосылки для продвижения вперед. Но сотрудничество с США должно быть созвучно в отношениях со всеми партнерами, отметил он.