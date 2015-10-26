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Политика

Синдзо Абэ: Япония придает большое значение развитию отношений с Кыргызстаном по трем ведущим направлениям

«Япония придает большое значение развитию отношений с Кыргызстаном по трем ведущим направлениям», - заявил сегодня в ходе официального визита в КР премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

По его словам, двусторонние отношения заметно активизировались после визита Алмазбека Атамбаева в Японию. «Большее значение я придаю развитию отношений с вашей страной и для развития наметившейся позитивной тенденции выделяю три направления сотрудничества: оказание содействия в налаживании дорожных и других инфраструктур, подготовке кадров для промышленности по японскому типу технического образования и в сфере гуманитарного сотрудничества – обучение японскому языку и японским боевым искусствам. А также в укреплении солидарности в решении проблем региона в рамках диалога «Центральная Азия плюс Япония», - сказал Синдзо Абэ.
Ссылка: https://24.kg/politika/21567/
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