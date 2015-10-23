Назгуль Тюлеева и экс-депутат парламента Кыргызстана Хаджимурат Коркмазов могли быть знакомы гораздо раньше, чем говорят. Об этом вчера на судебном заседании заявили представители защиты Данияра Нарымбаева.

В связи с этим они озвучили ходатайство о затребовании у сотовой компании распечатки входящих/исходящих звонков с номеров телефонов Назгуль Тюлеевой и Хаджимурата Коркмазова с 1 января до 7 мая 2015 года.

Сейчас в деле присутствуют табуляграммы лишь двух номеров – Данияра Нарымбаева и экс-парламентария, хотя по материалам следствия запрашивались отчеты по 9 телефонным номерам. Кому они принадлежат, представитель государственного обвинения рассказать не смог. Равно как и не сообщил, почему информация по ним в материалах дела отсутствует.

Читайте по теме Когда в свидетелях согласия нет

«У нас есть сведения из источников, не доверять которым нет основания, что они не просто знакомы до 7 мая 2015 года, но даже встречались. Например, в апреле 2015-го. Встречи проходили как в здании «Белого дома», так и в офисе Хаджимурата Коркмазова на улице Льва Толстого», - заявил адвокат Илларион Адамян. Он попросил затребовать и отчет по звонкам с рабочего телефона бывшего депутата ЖК КР.

Судья Первомайского суда Бишкека Абдуразак Боромбаев сообщил, что ходатайство он рассмотрит. После объявил перерыв до 28 октября 2015 года.

Защита Данияра Нарымбаева не в первый раз настаивает на изучении обстоятельств дела до 7 мая 2015 года. Ведь по утверждению дочери осужденного мэра столицы Наримана Тюлеева – Назгуль, первая ее встреча с бывшим руководителем аппарата президента Данияром Нарымбаевым состоялась 7 мая, и тогда же он через экс-депутата Хаджимурата Коркмазова потребовал $50 тысяч.

Последний утверждает, что не был знаком с Назгуль Тюлевой и познакомился с ней только 7 мая 2015 года. Она придерживается такой же версии.