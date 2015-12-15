23:53
+27
USD 67.95
EUR 76.27
RUB 1.20
Парламент

Дастан Бекешев: У правительства нет ни статистического, ни научного подтверждения фактов, что большинство аварий происходит из-за праворульных авто

«У правительства нет ни статистического, ни научного подтверждения фактов, что большинство аварий происходит из-за праворульных авто», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике депутат Дастан Бекешев.

По его словам, данные МВД о том, что 30 процентов аварий происходит по вине праворульных машин, не говорят ни о чем. Вместе с этими цифрами должны быть указаны возраст водителя и его состояние в момент аварии

«С таким же успехом можно сказать, что 20 процентов ДТП происходит по вине BMW. Давайте их тоже запретим. При аварии нет разницы, вы везете семью или пассажиров за деньги. Если нельзя таксовать на праворульных машинах, то тогда вообще нельзя на них ездить. Мы запретили ввоз праворулек в страну. Они постепенно отживут свой срок. Пускай доработают свое, не надо ничего запрещать. В России есть регионы, где ездят на праворульных машинах, там же ничего не запрещают», - отметил Дастан Бекешев.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24744/
просмотров: 1099
Версия для печати
Материалы по теме
Таалайбек Ибраев: Я готов отвечать перед законом за ДТП со смертельным исходом
В парламенте предлагают перечислить однодневную зарплату родственникам погибших кыргызстанцев в ДТП в Казахстане
В 2014 году в Кыргызстане смертность на дорогах сократилась на 16 процентов
В парламенте Кыргызстана предлагают дать более точную характеристику правонарушению «автохулиганство»
Бизнес
Сотрудники ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; оказали помощь пострадавшим в&nbsp;селе Аюу Сотрудники ОАО «Кыргызтелеком» оказали помощь пострадавшим в селе Аюу
О! предложил выгодный тариф для регионов &laquo;Алга Интернет + O!TV&raquo; О! предложил выгодный тариф для регионов «Алга Интернет + O!TV»
&laquo;Мобильная библиотека&raquo; от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;лучший подарок книголюбам! «Мобильная библиотека» от О! — лучший подарок книголюбам!
Строительные и&nbsp;земляные работы без согласования с&nbsp;&laquo;Кыргызтелекомом&raquo; недопустимы Строительные и земляные работы без согласования с «Кыргызтелекомом» недопустимы