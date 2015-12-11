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Парламент

Фракция СДПК вынесла на рассмотрение парламента поправки в бюджет 2015 года, так и не приняв их окончательно

Фракция СДПК вынесла на рассмотрение парламента поправки в бюджет 2015 года, так и не приняв их окончательно. Решение одобрили сегодня на ее заседании.

По итогам обсуждения лидер СДПК Чыныбай Турсунбеков заявил, что при рассмотрении проекта изменений в текущий бюджет у парламентариев возникло много вопросов, но на большинство из них депутаты так и не получили ответа.

«Мы вынесем вопрос на рассмотрение палаты. Однако если нам не представят в письменном виде ответы на наши вопросы, то мы документ не поддержим», - отметил Чыныбай Турсунбеков.

Представители фракции с предложением согласились единогласно.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24561/
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