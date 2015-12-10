Кандидат в омбудсмены Кыргызстана Гульгакы Мамасалиева не смогла ответить на вопросы депутатов о гей-пропаганде. Она выдвинута на пост главного правозащитника страны фракцией «Ата Мекен», и, как отметил ее лидер Омурбек Текебаев, кандидатуру поддержали почти 70 НПО Кыргызстана.

Однако Гульгакы Мамасалиева не дала точного ответа, когда депутаты Алтынай Омурбекова («РАЖ») и Чолпон Эсенаманова («Кыргызстан») поинтересовались, будет ли она защищать гей-пропаганду в КР. «Я не уверена, что в Кыргызстане есть гей-пропаганда в чистом виде… Есть она или нет?» - ответила вопросом на вопрос кандидат.

Что же касается резонансного законопроекта об иностранных агентах, о том, необходим ли он, Гульгакы Мамасалиева уклончиво заметила, что «если у Жогорку Кенеша есть желание регулировать какие-то вещи, то он должен принимать решение с учетом всех мнений».