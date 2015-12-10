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Парламент

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах

Правительство Кыргызстана попросили проводить экспертизу перед тем, как обвинять гражданина в экстремистских взглядах. Об этом заявил сегодня на заседании парламента депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев («Республика – Ата Журт»).

Он констатировал, что сегодня многих мусульман обвиняют в религиозном экстремизме, основываясь лишь на их внешнем виде. «То есть у нас нет экспертизы, и от многих НПО поступают просьбы, чтобы обвинения все-таки предъявлялись на законных основаниях», - пояснил Кенжебек Бокоев.

Парламентарий попросил правительство обратить на это внимание и дать поручение соответствующим структурам. «Чтобы проводилась экспертиза, по результатам которой можно было бы привлечь человека, если он действительно является экстремистом», - пояснил депутат.
Ссылка: https://24.kg/parlament/24427/
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