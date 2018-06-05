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Указ о создании Экспертного совета по вопросам цифровой трансформации

В целях привлечения представителей гражданского общества и экспертного сообщества к работе по формированию и реализации государственной политики, направленной на обеспечение благоприятных условий для цифровой трансформации в Кыргызской Республике, развития информационно-коммуникационных технологий и применения инновационных подходов в государственном управлении и обеспечении кибербезопасности при Президенте Кыргызской Республики создан Экспертный совет по вопросам цифровой трансформации.

Указ о его создании подписан Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Экспертный совет при Президенте Кыргызской Республики по вопросам цифровой трансформации будет проводить экспертизу законодательной и нормативной правовой базы в сфере информационно-коммуникационных технологий и разрабатывать рекомендации по ее совершенствованию, в том числе по вопросам международных интеграционных процессов и обеспечения кибербезопасности.

Также будет вырабатывать рекомендации по вопросам цифровой трансформации, включая развитие информационно-коммуникационных технологий, создание благоприятных условий для цифровой экономики и иных вопросов, связанных с цифровой трансформацией.

Государственные органы и органы местного самоуправления Кыргызской Республики будут оказывать всемерное содействие Экспертному совету в исполнении им возложенных на него функций, в том числе представляют документы и материалы, за исключением документов, содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну.

Контроль за исполнением настоящего Указа возложен на первого заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Состав

Экспертного совета при Президенте Кыргызской Республики по вопросам цифровой трансформации

Догоев Давлетович Дастан — советник Президента Кыргызской Республики на общественных началах, директор отдела реализации проекта «Цифровая Центральная Азия — Южная Азия: Кыргызская Республика» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики, координатор Экспертного совета;

Аденисов Адилет Аденисович — эксперт отдела информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики;

Турдалиев Эдуард Климович — советник первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики;

Абдуллаев Талант Тынычбекович — директор Государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики;

Саккараева Элина Джанарбековна — менеджер проекта «План действий по открытым данным» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

Закенаев Кубанычбек Акимгазиевич — начальник управления программами информационной безопасности закрытого акционерного общества «Кыргызский инвестиционно-кредитный банк» (по согласованию);

Абакиров Азис Джумабекович — председатель Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг (по согласованию);

Исмаилова Рита Асанкуловна — старший преподаватель инженерного факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (по согласованию);

Казыбай Темир — независимый эксперт (по согласованию).
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