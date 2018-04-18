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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 161 от 28 марта 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года № 62

В целях реализации Программы Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго — кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, а также повышения эффективности функционирования и дальнейшего развития почтовой отрасли, в том числе информационных киосков, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики

«О совершенствовании управления государственными предприятиями» от 22 февраля 2011 года № 62 следующие изменения:

- дополнить пунктом 19 следующего содержания:

«19. Освободить Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики от уплаты 50 процентов чистой прибыли в республиканский бюджет по итогам работы за 2017-2020 годы.

Государственному предприятию «Кыргыз почтасы» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:

- высвобожденные средства направить на мероприятия, связанные с созданием информационных киосков для оказания и оптимизации процессов при предоставлении государственных услуг в 453 айылных аймаках;

- представить в Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и в Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики отчет об использовании 50 процентов чистой прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет, по итогам работы за 2017-2020 годы.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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