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О внесении изменений в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 204 от 12 апреля 2018 года

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о военных комиссариатах Кыргызской Республики» от 13 апреля 2000 года № 201

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о военных комиссариатах Кыргызской Республики» от 13 апреля 2000 года № 201 следующие изменения:

в Положении о военных комиссариатах Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 2 слова «территориальными органами Министерства обороны Кыргызской Республики» заменить словами «местными органами военного управления»;

— по всему тексту слова «Министерство обороны Кыргызской Республики» в различных падежах заменить словами «уполномоченный государственный орган, ведающий вопросами обороны» в соответствующих падежах;

— в абзаце третьем пункта 5 слова «при военных комиссариатах» исключить;

— в пункте 6 слова «Главное организационно-мобилизационное управление Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «Главное управление местных органов военного управления уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны»;

— в абзаце первом пункта 8 слова «Главным организационно-мобилизационным управлением» заменить словами «Главным управлением местных органов военного управления»;

— в пункте 10 слова «Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики и уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны»;

в пункте 12:

— в абзаце третьем слова «Главного организационно-мобилизационного управления» заменить словами «Главного управления местных органов военного управления»;

— в абзаце двадцать девятом слова «Министерства обороны» заменить словами «Вооруженных Сил»;

— в пункте 15 слова «Главного организационно-мобилизационного управления — заместителю начальника Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» заменить словами «Главного управления местных органов военного управления уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны».

в пункте 16:

— в абзаце шестьдесят седьмом слова «Главного штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики» исключить;

— абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:

«- руководить административной и хозяйственной деятельностью военного комиссариата, осуществлять контроль за правильным расходованием материальных средств»;

— в абзаце восемьдесят четвертом слова «первичных военных сборов на специальный счет Министерства обороны Кыргызской Республики» заменить словами «сборов мобилизационного резерва на счет республиканского бюджета»;

— абзац восемьдесят пятый изложить в следующей редакции:

«организацией призыва и отправки граждан в возрасте от двадцати пяти лет и старше на сборные пункты для прохождения сборов мобилизационного резерва в войсковых частях, а также обратного их прибытия;»;

в пункте 17:

— слова «Министерства обороны Кыргызской Республики» заменить словами «Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики и уполномоченного государственного органа, ведающего вопросами обороны»;

— дополнить пунктом 17ˡ следующего содержания:

«17ˡ. Должностные лица военных комиссариатов и призывных комиссий за незаконное решение по призыву граждан на военную службу, альтернативную службу, в мобилизационный резерв, определению граждан на альтернативную службу, негодными к военной и альтернативной службам привлекаются к соответствующим видам ответственности.»;

— по всему тексту пункта 20 слова «Республиканский сборный пункт» в различных падежах заменить словами «сборные пункты» в соответствующих падежах.

2. Уполномоченному государственному органу, ведающему вопросами обороны, привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
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