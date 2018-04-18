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О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты  Кыргызской Республики по вопросам внедрения электронной  системы фискализации налоговых процедур».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 марта  2018 года.

Закон принят в целях создания правовой основы для введение маркировки товаров, электронного патента и совершенствование администрирования ККМ-онлайн и обеспечения условий для прослеживаемости товаров как ЕАЭС, так и иностранных товаров, а также на территории Кыргызской Республики в соответствии с требованиями ЕАЭС.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением абзаца второго пункта 1 и пунктов 4, 11,13 - 23 статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.
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