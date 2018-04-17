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О некоторых вопросах полетов воздушных судов государственной (военной) авиации

Постановление Правительства КР № 205 от 13 апреля 2018 года

О некоторых вопросах полетов воздушных судов государственной (военной) авиации и иностранных воздушных судов, выполняющих военные перевозки в интересах Кыргызской Республики или принимающих участие в военных учениях, проводимых на территории Кыргызской Республики

В целях обеспечения мер по укреплению обороноспособности и обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 34 Воздушного кодекса Кыргызской Республики, статьями 4 и 10 Закона Кыргызской Республики «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики при планировании полетов иностранных воздушных судов, выполняющих военные перевозки в интересах Кыргызской Республики, и участия иностранных воздушных судов в военных учениях, проводимых на территории Кыргызской Республики, не позднее за 10 дней направлять необходимую информацию в открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» (далее – ОАО «Манас») и Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики (далее – ГП «Кыргызаэронавигация») с указанием цели полета, типа воздушного судна и места посадки.

2. ГП «Кыргызаэронавигация» освободить от оплаты за аэронавигационного обслуживание:

- полеты государственной (военной) авиации Кыргызской Республики;

- полеты иностранных воздушных судов, выполняющих военные перевозки в интересах Кыргызской Республики;

- полеты иностранных воздушных судов, участвующих в военных учениях, проводимых на территории Кыргызской Республики.

3. Рекомендовать ОАО «Манас» освободить от оплаты за пользование объектами инфраструктуры аэродромов и аэропортов и предоставление услуг по обслуживанию воздушных судов:

- полеты государственной (военной) авиации Кыргызской Республики;

- полеты иностранных воздушных судов, выполняющих военные перевозки в интересах Кыргызской Республики;

- полеты иностранных воздушных судов, участвующих в военных учениях, проводимых на территории Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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