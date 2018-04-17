Постановление Правительства КР № 211 от 16 апреля 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» от 22 декабря 2009 года № 795

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» от 22 декабря 2009 года № 795 следующее изменение:

- приложение 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики заключить двусторонние межведомственные соглашения о взаимодействии, предусматривающие обмен данными и информацией в электронном виде для назначения денежной компенсации взамен льгот:

- до 1 июля 2018 года – с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики и Социальным фондом Кыргызской Республики;

- до 1 июля 2020 года – с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики, Министерством внутренних дел Кыргызской Республики, Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики, Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики, в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социального развития Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.