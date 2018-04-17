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О мерах государственной поддержки субъектов предпринимательства

Постановление Правительства КР № 206 от 13 апреля 2018 года

О мерах государственной поддержки субъектов предпринимательства Кыргызской Республики, пострадавших в результате пожаров на территориях торгово-рыночного комплекса «Ош базары» города Бишкек и центрального рынка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области, произошедшими
13 апреля 2018 года

В целях оказания государственной поддержки субъектам предпринимательства Кыргызской Республики, пострадавшим в результате пожаров на территориях торгово-рыночного комплекса «Ош базары» города Бишкек и центрального рынка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области, произошедших 13 апреля 2018 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Образовать Комиссию по оценке размера ущерба, причиненного пожарами на территориях торгово-рыночного комплекса «Ош базары» города Бишкек и центрального рынка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области, произошедшими 13 апреля 2018 года (далее — Комиссия), в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2.

3. Комиссии в срок до 16 мая 2018 года:

- произвести оценку и определить размер ущерба, причиненного субъектам предпринимательства Кыргызской Республики;

- утвердить список субъектов предпринимателей Кыргызской Республики, пострадавших в результате пожаров на территориях торгово-рыночного комплекса «Ош базары» города Бишкек и центрального рынка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области, произошедших 13 апреля 2018 года.

4. Министерству экономики Кыргызской Республики организовать прием документов от пострадавших субъектов предпринимательства Кыргызской Республики (с предоставлением соответствующих помещений, оргтехники, установлением телефонов для консультирования и т.д.).

5. Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики предоставить отсрочку (рассрочку) уплаты налоговой задолженности по состоянию на 14 апреля 2018 года субъектам предпринимательства Кыргызской Республики согласно списку, утвержденному Комиссией, без начисления процентов на сумму задолженности и пени на сумму недоимки.

6. Социальному фонду Кыргызской Республики предоставить отсрочку (рассрочку) в отношении сумм задолженности по страховым взносам и финансовым санкциям по состоянию на 14 апреля 2018 года субъектов предпринимательства Кыргызской Республики, согласно списку, утвержденному Комиссией, без предоставления банковской гарантии, залога и поручительства, на срок, предусмотренный законодательством в сфере государственного социального страхования.

7. Рекомендовать финансово-кредитным организациям Кыргызской Республики произвести реструктуризацию кредитной задолженности пострадавших субъектов предпринимательства Кыргызской Республики, включенных в список, утвержденный Комиссией.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и инвестиций, отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
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