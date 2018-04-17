О внесении изменений в постановление правительства и Национального банка

Постановление Правительства КР и Национального банка КР № 208/7-4 от 16 апреля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики «О создании Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике» от 25 апреля 2011 года № 189/11/4

Правительство Кыргызской Республики и Национальный банк Кыргызской Республики постановляют:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики «О создании Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике» от 25 апреля 2011 года № 189/11/4 следующие изменения:

- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Национальному банку Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Кыргызской Республики информацию о деятельности Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике.

Задействованным министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, органам местного самоуправления (по согласованию), бизнес-ассоциациям (по согласованию) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Государственной программы в Национальный банк Кыргызской Республики.»;

в Положении о Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- контроль за исполнением мероприятий по переводу заработных плат и других выплат организаций Кыргызской Республики в безналичную форму.»;

- в пункте 5:

абзац третий после слов «коммерческих банков» дополнить словами «и отраслевых ассоциаций в форме объединения юридических лиц»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«- в целях оказания более эффективного содействия в реализации мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов Межведомственная комиссия может создавать рабочие группы. В состав рабочих групп могут входить сотрудники и руководители соответствующих министерств, государственных комитетов, административных ведомств и других государственных органов, а также акционерных обществ, отраслевых ассоциаций в форме объединения юридических лиц, коммерческих банков и Национального банка Кыргызской Республики;»;

- в пункте 12 слова «3-х дней» заменить словами «5 (пяти) дней»;

- главу IV дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Состав Межведомственной комиссии утверждается постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики.»;

- в пункте 15 слова «Министерством финансов Кыргызской Республики или» исключить;

состав Межведомственной комиссии по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.