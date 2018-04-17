Постановление Правительства КР № 192 от 10 апреля 2018 года



Об утверждении Порядка пользования и распоряжения государственным лесным фондом

В целях обеспечения рационального ведения лесного хозяйства и лесных пользований, в соответствии со статьями 18 и 48 Лесного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок пользования и распоряжения государственным лесным фондом согласно приложению (далее — Порядок).

2. Установить, что Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, не распространяется на ранее заключенные договоры аренды участков государственного лесного фонда.

3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об общинном ведении лесного хозяйства в Кыргызской Республике» от 27 июля 2001 года № 377;

- пункт 16 постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 3 августа 2002 года № 523;

- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду и пользования участками лесного фонда и о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики» от 19 октября 2007 года № 482.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.