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Внесены изменения в Положение о назначении ежемесячных денежных компенсаций

Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот. Соответствующее постановление Правительства Кыргызской Республики подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О выплате ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот» от 22 декабря 2009 года № 795 предусматривает некоторые изменения и дополнения в Положение о порядке назначения ежемесячных денежных компенсаций взамен льгот по минимизации количества документов, необходимых для её назначения.

Так, до внесения изменений денежная компенсация назначалась по месту прописки. Ежегодно от получателей компенсации требовалась справка с места жительства на случай переезда или их смерти (подавляющее большинство получателей в пожилом возрасте), лица с ограниченными возможностями документы, подтверждающие инвалидность или переосвидетельствование предоставляли лично на бумажном носителе.

Новое Положение предусматривает:

— назначение денежной компенсации по месту фактического проживания, т.е. без требования прописки заявителя;

— исключение из перечня требуемых документов от заявителей справки с места жительства;

— самостоятельное формирование территориальными подразделениями Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики через внутреннюю электронную базу данных министерства, т.е. корпоративную информационную систему социальной помощи (КИССП) подтверждающих сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья;

— заключение Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики двусторонних межведомственных соглашений о взаимодействии, предусматривающие обмен данными и информацией в электронном виде с государственными органами.
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