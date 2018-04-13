Внесены изменения в Закон «О государственной налоговой службе КР»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственной налоговой службе Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 1 марта 2018 года.

Закон разработан в целях приведения в соответствие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов налоговой службы, с действующим законодательством Кыргызской Республики и улучшения организации работы органов налоговой службы.

В частности, Законом внесены соответствующие изменения в Закон Кыргызской Республики «О государственной налоговой службе Кыргызской Республики», по вопросам проведения оценки деятельности сотрудников органов налоговой службы.

Кроме того, предусматривает, что лицам, имеющим воинские или специальные звания, специальные классные чины, дипломатические ранги, при поступлении на государственную гражданскую и муниципальную службу присваивается классный чин, соответствующий этому воинскому или специальному званию, специальному классному чину, дипломатическому рангу, без проведения оценки.

Вносимые изменения упорядочат структуру органов налоговой службы, поскольку в настоящее время упразднены ранее имеющиеся подведомственные налоговые органы.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.