Постановление Правительства КР № 191 от 6 апреля 2018 года



Об утверждении Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанного 11 октября 2017 года в городе Сочи

В целях выполнения внутригосударственных процедур, в соответствии со статьей 18 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, подписанный 11 октября 2017 года в городе Сочи (далее — Протокол).

2. Определить компетентными органами от Кыргызской Республики, ответственными за реализацию Протокола, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственный комитет национальный безопасности Кыргызской Республики, Государственную таможенную службу при Правительстве Кыргызской Республики, Государственную службу исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.

3. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о выполнении Кыргызской Республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Протокола, а также направить депозитарию перечень компетентных органов, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.