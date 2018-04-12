Постановление Правительства КР № 185 от 5 апреля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов» от 11 июня 2012 года № 391

В целях совершенствования процедур принудительного разделения (выделения) хозяйствующих субъектов, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов» от 11 июня 2012 года № 391 следующие изменения:

в Правилах о принудительном разделении (выделении) хозяйствующих субъектов, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Заявления (обращения) представляются в антимонопольный орган в письменной форме, с приложением документов, подтверждающих наличие признаков нарушения хозяйствующим субъектом антимонопольного законодательства.»;

- абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. Экспертная комиссия создается из специалистов антимонопольного органа и заинтересованных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства, задействованных в процедуре разделения (выделения) хозяйствующего субъекта. Экспертная комиссия состоит из 5 человек. По результатам работы экспертной комиссии составляется заключение, которое носит рекомендательный характер, выводы комиссии обязательны при рассмотрении вопроса о разделении (выделении) хозяйствующего субъекта.»;

- в абзаце первом пункта 12 слова «30 дней» заменить словами «трех месяцев».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.