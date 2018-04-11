Сапар Исаков объявил строгие выговоры ряду должностных лиц

За ненадлежащее исполнение обязанностей, на основании заключения Межведомственной комиссии по выяснению причин нештатной ситуации на ТЭЦ города Бишкек, образованной распоряжением Правительства Кыргызской Республики, ряду должностных лиц объявлены строгие выговоры.

Соответствующее распоряжение сегодня, 10 апреля, подписал Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков.

Согласно распоряжению, строгий выговор объявлен:

— председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбеку Рыскулову;

— заместителю председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Азамату Оморову;

— заместителю директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики Болоту Жусуеву.