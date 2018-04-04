О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 178 от 2 апреля 2018 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» от 29 ноября 2011 года № 742

В целях приведения решений Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О телевидении и радиовещании», руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» от 29 ноября 2011 года № 742 следующие изменения:

— пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Устав Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак» согласно приложению.»;

— абзац третий пункта 6 признать утратившим силу;

— в пункте 9 слова «информационной политики» заменить словами «по связям с общественностью и средствами массовой информации»;

в Положении об Общественной региональной телерадиокомпании «Ынтымак», утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в наименовании слова «Положение об» заменить словом «Устав»;

— пункт 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Учредителем Компании является Правительство Кыргызской Республики. Функции Учредителя выполняет Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики (далее — уполномоченный государственный орган в сфере информационной политики).»;

— в пункте 2 слова «Положением и» исключить;

— абзацы первый и второй пункта 3 после слов «Полное» дополнить словом «фирменное»;

— абзац первый пункта 4 после слов «закрепленное за ней» дополнить словами «на правах оперативного управления»;

— в пункте 8 слово «Положением» заменить словом «Уставом»;

— в пункте 11 слово «семи» заменить словом «шести»;

— в абзаце седьмом пункта 12 слово «организациях» заменить словом «партиях»;

— пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Совет формируется уполномоченным государственным органом в сфере информационной политики сроком на 3 года из числа кандидатов, выдвинутых и представленных учебными и научными учреждениями, общественными организациями, в порядке, утвержденном данным органом. Состав Совета утверждается распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики.»;

— в пункте 14 слова «Правительством Кыргызской Республики органом» заменить словами «государственным органом в сфере информационной политики»;

— пункт 17 после слов «генерального директора» дополнить словом «Компании»;

— в пункте 19:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«- утверждать Регламент Совета и Программную концепцию Компании;»;

в абзаце седьмом слова «Положением и» исключить;

абзац четырнадцатый после слов «генеральным директором» дополнить словом «Компании»;

в абзаце пятнадцатом слово «Положением» заменить словом «Уставом»;

— в пункте 20:

в абзаце первом слова «Наблюдательного совета» заменить словом «Совета»;

абзац четвертый после слов «генеральным директором» дополнить словом «Компании»;

в абзацах первом и четвертом пункта 21 слова «Наблюдательного совета» заменить словом «Совета»;

— в пункте 22 слова «Наблюдательный совет» заменить словом «Совет»;

— пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Генеральный директор выполняет функции исполнительного органа Компании и в своей деятельности подотчетен Совету и уполномоченному государственному органу в сфере информационной политики. Генеральный директор Компании имеет двух заместителей.»;

— в пункте 24 слова «Наблюдательным советом» заменить словом «Советом»;

— в пункте 25:

абзац первый после слов «генерального директора» дополнить словом «Компании»;

в абзаце пятом слова «Наблюдательного совета» заменить словом «Совета»;

— в пункте 26 слова «Наблюдательного совета» заменить словом «Совета»;

— в пунктах 29 и 36 слово «Положением» заменить словом «Уставом»;

— в наименовании главы 7 слова «настоящее Положение» заменить словами «настоящий Устав»;

— в пунктах 39 и 40 слова «Наблюдательным советом» заменить словом «Советом»;

— в абзаце втором пункта 41 слова «Наблюдательным советом» заменить словом «Советом»;

— пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся Правительством Кыргызской Республики по предложению уполномоченного государственного органа в сфере информационной политики в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.