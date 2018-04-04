Постановление Правительства КР № 170 от 29 марта 2018 года



Об утверждении Положения о порядке прохождения полиграфологического исследования кандидатами, претендующими на замещение вакантной должности судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики

В соответствии с частью 7 статьи 35 конституционного Закона Кыргызской Республики «О статусе судей Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке прохождения полиграфологического исследования кандидатами, претендующими на замещение вакантной должности судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики, согласно приложению.

2. Определить Министерство юстиции Кыргызской Республики уполномоченным государственным органом за организацию проведения полиграфологического исследования кандидатами, претендующими на замещение вакантной должности судьи Верховного суда, Конституционной палаты Верховного суда и местных судов Кыргызской Республики.

3. Министерству юстиции Кыргызской Республики:

- принять меры по реализации настоящего постановления;

-осуществить государственную закупку услуг полиграфолога на 2018 год из средств специального счета Министерства юстиции Кыргызской Республики.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики по согласованию с Министерством юстиции Кыргызской Республики предусмотреть в республиканском бюджете на 2019 года и последующие годы денежные средства для государственной закупки услуг полиграфолога.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков