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О внесении изменения в постановление правительства

Постановление Правительства КР № 150 от 23 марта 2018 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», статьей 8 Закона Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1.,Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 следующее изменение:

в приложении 1 к вышеназванному постановлению:

-,пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«- бюджетной классификации Кыргызской Республики;».

2.,Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики «О делегировании полномочий Министерству финансов Кыргызской Республики по утверждению бюджетной классификации» от 10 января 2012 года № 7.

3.,Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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