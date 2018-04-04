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Постановление об утверждении программы по увеличению доли безналичных платежей

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков 28 марта 2018 года подписал совместное постановление Правительства Кыргызской Республики и Национального Банка Кыргызской Республики об утверждении Государственной программы по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике на 2018-2022 гг. (третий этап).

Цель программы — дальнейшее проведение мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в республике.

Третий этап Государственной программы включает в себя комплекс мероприятий по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в Кыргызской Республике. Он также предусмотрен в рамках национальных и государственных программ, которые направлены на развитие регионов страны, на реализацию 1-го и 10-го кадамов плана мероприятий «Жаңы доорго кырк кадам», концепции «Таза коом».

Основными задачами данного этапа являются:

— развитие банковской и платежной инфраструктуры, преимущественно в регионах страны;

— увеличение количества получателей заработной платы на банковские платежные карты;

— повышение уровня социального обслуживания населения за счет управления процессом предоставления льгот и пособий при проведении безналичных платежей через счета в коммерческих банках;

— предоставление условий для активного роста предпринимательской деятельности в реальном секторе путем расширения инфраструктуры проведения безналичных расчетов и использования платежных карт, электронных кошельков и других инновационных технологий при проведении бюджетных, розничных и регулярных платежей населения в национальной валюте Кыргызской Республики;

— расширение спектра услуг по проведению платежей и расчетов, предоставляемых коммерческими банками, и развитие филиальной сети в условиях конкурентной среды;

— активное вовлечение бизнес-структур в проведение платежей и расчетов в безналичной форме и другие.

Напомним, что в рамках первого (2003-2008 гг.) и второго этапов (2012-2017 гг.) была проведена модернизация банковской и платежной систем. Были реализованы такие государственные проекты как «карта пенсионера», «карта получателя бюджетных средств», «социальные выплаты на банковские платежные карты», перевод оплат налоговых/таможенных пошлин, штрафов в безналичной форме. Кроме того, был осуществлен перевод заработных плат бюджетных организаций на национальную платежную карту «Элкарт».

По итогам первого и второго этапов внутренние кассы коммунальных предприятий были закрыты, платежи осуществлялись путем взноса наличных денежных средств через кассы банков, отделения почты/агенты банка и посредством пунктов приема операторами платежных систем, дистанционное банковское обслуживание (интернет-банкинг, домашний банкинг, мобильный банкинг) и через электронные кошельки.
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