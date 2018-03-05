02:52
0
USD 68.04
EUR 83.86
RUB 1.19
Официально

Об утверждении типового положения о порядке ведения административных дел

Постановление Правительства КР № 110 от 26 февраля 2018 года
Об утверждении Типового положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов

В целях определения порядка действий государственных служащих при осуществлении административных процедур, а также порядка ведения журнала учета административных дел и административных актов, в соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Кыргызской Республики
«Об основах административной деятельности и административных процедурах», Программой Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго — кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Типовое положение о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов (далее — Типовое положение) согласно приложению.

2. Определить Министерство юстиции Кыргызской Республики координирующим государственным органом по реализации настоящего постановления.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, исполнительным органам местного самоуправления и иным государственным органам, осуществляющим административную процедуру в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах»:

— утвердить в установленном порядке ведомственные положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов в соответствии с Типовым положением;

— принять меры по автоматизации административных процедур.

4. Министерству юстиции Кыргызской Республики провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками министерств, государственных комитетов, административных ведомств, исполнительных органов местного самоуправления и иных государственных органов, осуществляющих административную процедуру, по вопросам осуществления административных процедур.

5. Установить, что руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, исполнительных органов местного самоуправления и иных государственных органов, осуществляющих административную процедуру, несут персональную ответственность за реализацию настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
О внесении изменения в постановление правительства
Подписано постановление, согласно которому увеличены надбавки за ученую степень
О переносе выходных дней
О признании утратившим силу постановления правительства
О признании утратившим силу постановления правительства
Об утверждении Устава Проектно-изыскательского института «Кыргыздортранспроект»
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
О признании утратившими силу некоторых решений правительства
О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики
Популярные новости
О&nbsp;переносе выходных дней О переносе выходных дней
Внесены изменения в&nbsp;Закон &laquo;О&nbsp;государственной поддержке кинематографии&nbsp;КР&raquo; Внесены изменения в Закон «О государственной поддержке кинематографии КР»
Жыргалбек Шамыралиев освобожден от&nbsp;занимаемой должности мэра города Токмака Жыргалбек Шамыралиев освобожден от занимаемой должности мэра города Токмака
Алмазбек Абдыкаров освобожден от&nbsp;занимаемой должности замдиректора Госстроя Алмазбек Абдыкаров освобожден от занимаемой должности замдиректора Госстроя
Бизнес
Готовимся к&nbsp;главному женскому дню: идеи подарков на&nbsp;8&nbsp;Марта Готовимся к главному женскому дню: идеи подарков на 8 Марта
Автобусы на&nbsp;газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека Автобусы на газе, озеленение, газификация жилья. Как улучшить экологию Бишкека
MegaCom: красивые номера со&nbsp;скидкой 75&nbsp;процентов в&nbsp;честь 8&nbsp;Марта MegaCom: красивые номера со скидкой 75 процентов в честь 8 Марта
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве