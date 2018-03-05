Постановление Правительства КР № 110 от 26 февраля 2018 года

Об утверждении Типового положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов

В целях определения порядка действий государственных служащих при осуществлении административных процедур, а также порядка ведения журнала учета административных дел и административных актов, в соответствии с частью 2 статьи 25 Закона Кыргызской Республики

«Об основах административной деятельности и административных процедурах», Программой Правительства Кыргызской Республики «Жаңы доорго — кырк кадам», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года № 1836-VI, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Утвердить Типовое положение о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов (далее — Типовое положение) согласно приложению.

2. Определить Министерство юстиции Кыргызской Республики координирующим государственным органом по реализации настоящего постановления.

3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, исполнительным органам местного самоуправления и иным государственным органам, осуществляющим административную процедуру в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основах административной деятельности и административных процедурах»:

— утвердить в установленном порядке ведомственные положения о порядке ведения административных дел, журнала их учета, учета административных актов в соответствии с Типовым положением;

— принять меры по автоматизации административных процедур.

4. Министерству юстиции Кыргызской Республики провести информационно-разъяснительную работу с сотрудниками министерств, государственных комитетов, административных ведомств, исполнительных органов местного самоуправления и иных государственных органов, осуществляющих административную процедуру, по вопросам осуществления административных процедур.

5. Установить, что руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, исполнительных органов местного самоуправления и иных государственных органов, осуществляющих административную процедуру, несут персональную ответственность за реализацию настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.