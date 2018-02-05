Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О присвоении статуса «национальный» Государственному историческому музею Кыргызской Республики».
Согласно Указу, учитывая особый вклад в сохранение исторического наследия Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Присвоить Государственному историческому музею Кыргызской Республики статус «национальный» и впредь именовать «Национальный исторический музей Кыргызской Республики».
2. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с данным Указом.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.