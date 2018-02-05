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Подписан указ о присвоении статуса «национальный» историческому музею

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О присвоении статуса «национальный» Государственному историческому музею Кыргызской Республики».

Согласно Указу, учитывая особый вклад в сохранение исторического наследия Кыргызской Республики, руководствуясь статьей 65 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Присвоить Государственному историческому музею Кыргызской Республики статус «национальный» и впредь именовать «Национальный исторический музей Кыргызской Республики».

2. Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в соответствие с данным Указом.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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