О некоторых вопросах ведения операций с сырьем, содержащим драгметаллы

О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы
В целях совершенствования механизма установления содержания золота в рудах и концентратах и ведения учетного контроля при вывозе руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, в соответствии со статьей 35 Закона Кыргызской Республики «О недрах», статьями 10 и 17 конституционного Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, порядка ее заполнения и Положения о порядке определения стоимости золота в золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате» от 31 июля 2013 года № 439 следующие изменения:
1) в форме отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий (FORM STI-108), утвержденного вышеуказанным постановлением:
приложение 2 изложить в следующей редакции:
" Приложение 2 к отчету по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий
|
Дата реали-зации
|
Gt —
среднее содержа-
ние золота
в тонне (СМТ)
руды
|
Вес, тонн (СМТ)
|
Офи-циаль-ный курс сома к доллару США
|
Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/
31,1
|
Стои-
мость золота в золотосо-держа-
щей руде (сом.)
|
Ставка налога (%)
|
Сумма налога (сом.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Итого:
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
Дата реали-зации
|
Gt —
среднее содержа-
ние золота
в тонне (СМТ) концен-трата
|
Вес, тонн (СМТ)
|
Офи-циаль-ный курс сома к доллару США
|
Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/
31,1
|
Стои-
мость золота в золотосо-держа-
щем концен-трате (сом.)
|
Ставка налога (%)
|
Сумма налога (сом.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Итого:
|
х
|
х
|
х
|
x
|
x
|
Данные налогоплательщика
|
ИНН
|
Подпись
«;
2) в Порядке заполнения формы отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий (FORM STI-108), утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пункте 17 слова «графы 2» заменить словами «графы 6»;
— в пункте 18 цифру «5» заменить цифрой «8»;
— в пункте 19 слова «графы 2» заменить словами «графы 6»;
— в пункте 20 цифру «5» заменить цифрой «8»;
— в пункте 32 цифру «5» заменить цифрой «8»;
— дополнить пунктами 341 — 344 следующего содержания:
«341. В графе 2 указывается среднее содержание золота в сухой метрической тонне руды или концентрате согласно данным заключения уполномоченного государственного органа по недропользованию, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о порядке проведения учетного контроля. Например: «3,5».
342. В графе 3 указывается вес руды или концентрата в сухих метрических тоннах. Например: «1000».
343. В графе 4 указывается среднее значение официального курса доллара за весь налоговый период, рассчитываемый на основании данных Национального банка Кыргызской Республики. Например: «68,54».
344. В графе 5 указывается значение средней стоимости золота на Лондонской бирже в долларах США за весь налоговый период разделенное на 31,1. Например: «40,43».»;
— пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. В графе 6 указывается стоимость золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате, которая формируется посредством умножения данных граф 2, 3, 4 и 5. Например: «9698752,7» (3,5×1000×68,54×40,43).»;
— пункт 36 признать утратившим силу;
— в пункте 37 слова «В графе 4» заменить словами «В графе 7»;
— пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В графе 8 указывается сумма налога. Например: «96987,52» (9698752,7×1 %).»;
— в пункте 39 цифры «2» и «5» заменить соответственно цифрами «6» и «8»;
— в пункте 40 цифры «3» и «4» заменить цифрами соответственно «2, 3, 4, 5» и «7»;
— пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Порядок переноса итоговых значений Приложения 2 в форму Отчета приведен в пунктах 17-20 Порядка заполнения Отчета.
Пример 2.
Компания «В», занимающаяся добычей и реализацией золотосодержащей руды, реализовала в апреле 2017 года следующую продукцию:
— 5 апреля 2017 года — золотосодержащую руду объемом 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота
— 11 апреля 2017 года — золотосодержащую руду, объемом 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота
При этом средняя цена золота за месяц составила 1257 долларов США, а средний курс сома к доллару США составил 68,7 сома. В этом случае компанией «В» заполняется Приложение 2 следующим образом:
|
Дата реали-зации
|
Gt —
среднее содер-жание золота
в тонне (СМТ)
руды
|
Вес, тонн (СМТ)
|
Офи-циаль-ный курс сома к доллару США
|
Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/
31,1
|
Стои-
мость золота в золотосо-держа-
щей руде (сом.)
|
Став-ка нало-га (%)
|
Сумма налога (сом.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
05.04.2017
|
3,5
|
1000
|
68,7
|
1257
|
302245650
|
1
|
3022456,5
|
11.04.2017
|
2,7
|
1000
|
68,7
|
1257
|
233160930
|
1
|
2331609,3
|
Итого:
|
х
|
х
|
х
|
x
|
535406580
|
x
|
5354065,8
«;
3) в Положении о порядке определения стоимости золота в золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате, утвержденном вышеуказанным постановлением:
— в пункте 1 слова «разработано в соответствии со статьей 221-1 Налогового кодекса Кыргызской Республики и» исключить;
— в пункте 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- концентрат — продукт обогащения полезных ископаемых с повышенным содержанием полезных ископаемых и пониженным содержанием вредных компонентов по сравнению с исходной рудой;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- золотосодержащий концентрат — концентрат с промышленным содержанием золота.»;
— в пункте 3:
в абзаце четвертом слова «в тонне руды» заменить словами «в тонне (СМТ) руды или концентрата»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Т — количество тонн (СМТ) реализованной руды или реализованного концентрата;»;
абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«С — среднеарифметическое значение между ежедневной усредненной котировкой цен в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже металлов в течение налогового периода, и дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен;
К — среднеарифметическое значение официального курса сома к доллару США за весь налоговый период, рассчитываемый на основании данных Национального банка Кыргызской Республики.»;
— пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Gt — среднее содержание золота в сухой метрической тонне руды или концентрате определяется на основании данных испытательно- инспекционной компании, подтвержденных соответствующим заключением уполномоченного государственного органа по недропользованию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о порядке проведения учетного контроля.
Пример расчета стоимости золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате:
Фирма А продает фирме Б золотосодержащую руду или золотосодержащий концентрат, со средним содержанием золота
Среднеарифметическое значение официального курса сома к доллару США за весь налоговый период, рассчитанный на основании данных Национального банка Кыргызской Республики, — 47,4 сома.
Среднеарифметическое значение между ежедневной усредненной котировкой цен в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже металлов в течение налогового периода, и дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен, — 1663 доллара США за тройскую унцию.
Стоимость золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате составит:
3,5×1000 х (1663 / 31,1) х 47,4 = 8871116 сомов.
Соответственно, налоговой базой при реализации золотосодержащей руды или золотосодержащего концентрата в количестве 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота
3. Признать утратившими силу:
— постановление Правительства Кыргызской Республики
«Об утверждении Порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы» от 9 июля 2015 года № 475;
— постановление Правительства Кыргызской Республики
«О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы» от 9 июля 2015 года № 475» от 26 января 2016 года № 32.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Премьер-министр С.Дж.Исаков