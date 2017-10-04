О некоторых вопросах ведения операций с сырьем, содержащим драгметаллы

О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы

В целях совершенствования механизма установления содержания золота в рудах и концентратах и ведения учетного контроля при вывозе руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, в соответствии со статьей 35 Закона Кыргызской Республики «О недрах», статьями 10 и 17 конституционного Закона «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы, согласно приложению.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении формы отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, порядка ее заполнения и Положения о порядке определения стоимости золота в золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате» от 31 июля 2013 года № 439 следующие изменения:

1) в форме отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий (FORM STI-108), утвержденного вышеуказанным постановлением:

приложение 2 изложить в следующей редакции:

" Приложение 2 к отчету по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий

Дата реали-зации Gt — среднее содержа- ние золота в тонне (СМТ) руды Вес, тонн (СМТ) Офи-циаль-ный курс сома к доллару США Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/ 31,1 Стои- мость золота в золотосо-держа- щей руде (сом.) Ставка налога (%) Сумма налога (сом.) 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого: х х х x x Дата реали-зации Gt — среднее содержа- ние золота в тонне (СМТ) концен-трата Вес, тонн (СМТ) Офи-циаль-ный курс сома к доллару США Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/ 31,1 Стои- мость золота в золотосо-держа- щем концен-трате (сом.) Ставка налога (%) Сумма налога (сом.) 1 2 3 4 5 6 7 8 Итого: х х х x x Данные налогоплательщика ИНН Подпись

«;

2) в Порядке заполнения формы отчета по налогу на доходы горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий (FORM STI-108), утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 17 слова «графы 2» заменить словами «графы 6»;

— в пункте 18 цифру «5» заменить цифрой «8»;

— в пункте 19 слова «графы 2» заменить словами «графы 6»;

— в пункте 20 цифру «5» заменить цифрой «8»;

— в пункте 32 цифру «5» заменить цифрой «8»;

— дополнить пунктами 341 — 344 следующего содержания:

«341. В графе 2 указывается среднее содержание золота в сухой метрической тонне руды или концентрате согласно данным заключения уполномоченного государственного органа по недропользованию, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о порядке проведения учетного контроля. Например: «3,5».

342. В графе 3 указывается вес руды или концентрата в сухих метрических тоннах. Например: «1000».

343. В графе 4 указывается среднее значение официального курса доллара за весь налоговый период, рассчитываемый на основании данных Национального банка Кыргызской Республики. Например: «68,54».

344. В графе 5 указывается значение средней стоимости золота на Лондонской бирже в долларах США за весь налоговый период разделенное на 31,1. Например: «40,43».»;

— пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. В графе 6 указывается стоимость золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате, которая формируется посредством умножения данных граф 2, 3, 4 и 5. Например: «9698752,7» (3,5×1000×68,54×40,43).»;

— пункт 36 признать утратившим силу;

— в пункте 37 слова «В графе 4» заменить словами «В графе 7»;

— пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. В графе 8 указывается сумма налога. Например: «96987,52» (9698752,7×1 %).»;

— в пункте 39 цифры «2» и «5» заменить соответственно цифрами «6» и «8»;

— в пункте 40 цифры «3» и «4» заменить цифрами соответственно «2, 3, 4, 5» и «7»;

— пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Порядок переноса итоговых значений Приложения 2 в форму Отчета приведен в пунктах 17-20 Порядка заполнения Отчета.

Пример 2.

Компания «В», занимающаяся добычей и реализацией золотосодержащей руды, реализовала в апреле 2017 года следующую продукцию:

— 5 апреля 2017 года — золотосодержащую руду объемом 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота 3,5 г на сухую метрическую тонну согласно заключению уполномоченного государственного органа по недропользованию, где стоимость золота составила 302245650 сомов;

— 11 апреля 2017 года — золотосодержащую руду, объемом 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота 2,7 г на сухую метрическую тонну согласно заключению уполномоченного государственного органа по недропользованию, где стоимость золота составила 233160930 сомов.

При этом средняя цена золота за месяц составила 1257 долларов США, а средний курс сома к доллару США составил 68,7 сома. В этом случае компанией «В» заполняется Приложение 2 следующим образом:

Дата реали-зации Gt — среднее содер-жание золота в тонне (СМТ) руды Вес, тонн (СМТ) Офи-циаль-ный курс сома к доллару США Цена золота за одну тройскую унцию в долларах США/ 31,1 Стои- мость золота в золотосо-держа- щей руде (сом.) Став-ка нало-га (%) Сумма налога (сом.) 1 2 3 4 5 6 7 8 05.04.2017 3,5 1000 68,7 1257 302245650 1 3022456,5 11.04.2017 2,7 1000 68,7 1257 233160930 1 2331609,3 Итого: х х х x 535406580 x 5354065,8

«;

3) в Положении о порядке определения стоимости золота в золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— в пункте 1 слова «разработано в соответствии со статьей 221-1 Налогового кодекса Кыргызской Республики и» исключить;

— в пункте 2:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«- концентрат — продукт обогащения полезных ископаемых с повышенным содержанием полезных ископаемых и пониженным содержанием вредных компонентов по сравнению с исходной рудой;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- золотосодержащий концентрат — концентрат с промышленным содержанием золота.»;

— в пункте 3:

в абзаце четвертом слова «в тонне руды» заменить словами «в тонне (СМТ) руды или концентрата»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Т — количество тонн (СМТ) реализованной руды или реализованного концентрата;»;

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«С — среднеарифметическое значение между ежедневной усредненной котировкой цен в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже металлов в течение налогового периода, и дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен;

К — среднеарифметическое значение официального курса сома к доллару США за весь налоговый период, рассчитываемый на основании данных Национального банка Кыргызской Республики.»;

— пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Gt — среднее содержание золота в сухой метрической тонне руды или концентрате определяется на основании данных испытательно- инспекционной компании, подтвержденных соответствующим заключением уполномоченного государственного органа по недропользованию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о порядке проведения учетного контроля.

Пример расчета стоимости золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате:

Фирма А продает фирме Б золотосодержащую руду или золотосодержащий концентрат, со средним содержанием золота 3,5 г на сухую метрическую тонну, в количестве 1000 сухих метрических тонн.

Среднеарифметическое значение официального курса сома к доллару США за весь налоговый период, рассчитанный на основании данных Национального банка Кыргызской Республики, — 47,4 сома.

Среднеарифметическое значение между ежедневной усредненной котировкой цен в дни, за которые опубликованы котировки цен на Лондонской бирже металлов в течение налогового периода, и дней в налоговом периоде, за которые опубликованы котировки цен, — 1663 доллара США за тройскую унцию.

Стоимость золота в золотосодержащей руде или золотосодержащем концентрате составит:

3,5×1000 х (1663 / 31,1) х 47,4 = 8871116 сомов.

Соответственно, налоговой базой при реализации золотосодержащей руды или золотосодержащего концентрата в количестве 1000 сухих метрических тонн со средним содержанием золота 3,5 г на сухую метрическую тонну является сумма в размере 8871116 сомов.».

3. Признать утратившими силу:

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении Порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы» от 9 июля 2015 года № 475;

— постановление Правительства Кыргызской Республики

«О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы» от 9 июля 2015 года № 475» от 26 января 2016 года № 32.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Дж.Исаков