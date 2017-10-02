Алексей Коротеев назначен советником премьер-министра на общественных началах

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Коротеев Алексей Васильевич назначен советником Премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах.

Алексей Коротеев известный российский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор. Является экспертом в области разработки и применения искусственных желудочков сердца. На его личном счету порядка 2000 операций на сердце.

На протяжении долгих лет работал в Российском научном центре хирургии им. Б.В.Петровского.

В 2004 году разработал искусственный желудочек сердца АКОР.

В 2011 году изобрел новый метод лечения тяжелых заболеваний сердца (альтернативу пересадке сердца), дакроновую сетку собственной конструкции, которая надевается на сердце больного для предотвращения расширения его размеров. Выполнил подобные операции у 115 больных.

Впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка Impella. Провел 42 такие операции.

В 2005 году впервые в России выполнил имплантацию искусственного желудочка сердца EXCOR BIVAD.

В 2012-2014 году совмещал клиническую работу с исследованиями в области создания искусственных органов (биотехнических систем) на базе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

В 2017 году изобрел миниатюрный транскатетерный искусственный желудочек сердца ИНВЕНТА с чрезкожной передачей вращения турбины.

Член правления Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН). Член международного общества сердечно-сосудистых хирургов (Roland Hetzer). Член Всероссийского общества сердечно-сосудистых хирургов.

В марте 2017 года находился в Кыргызской Республике в качестве эксперта Программы развития ООН.

Напомним ранее, 25 августа текущего года, Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков при презентации правительственной программы «Жаңы доорго – кырк кадам» в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, одним из приоритетных направлений деятельности Правительства в сфере медицины, назвал профилактику раковых заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы.

В этой связи, Алексей Коротеев в качестве советника Премьер-министра Кыргызской Республики на общественных началах, будет отвечать за вопросы совершенствования отечественной системы оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.