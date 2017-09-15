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О внесении изменений в некоторые решения правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР № 563 от 13 сентября 2017 года

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики

В целях реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза» от 18 октября 2016 года № 101, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при импорте на территорию Кыргызской Республики» от 24 января 2013 года № 31 следующее изменение:

Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня товаров для обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте на территорию Кыргызской Республики» от 7 августа 2013 года № 455 следующее изменение:

Перечень товаров для обеспечения обороноспособности, национальной безопасности и правопорядка, подлежащих освобождению от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте на территорию Кыргызской Республики, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Prilozheniya2.rar

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