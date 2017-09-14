Подписано решение Совбеза о мерах по подготовке и проведению выборов президента

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Решение Совета безопасности Кыргызской Республики «О мерах по подготовке и проведению выборов Президента Кыргызской Республики».

Очередное заседание Совета безопасности, по итогам которого было принято Решение, состоялось 11 сентября текущего года под председательством Главы государства.

Текст Решения:

Выборы Президента Кыргызской Республики являются началом нового исторического процесса в политической и общественной жизни страны, относятся к числу важнейших факторов, влияющих на перспективы демократической стабильности.

В истории суверенного Кыргызстана непрозрачные и несправедливые выборы приводили к росту недовольства населения, социальным протестам и свержению семейно-кланового правления. Произошедшие события должны показать, что недопустимо отходить от демократических принципов развития современного государства.

В целях недопущения использования ставших к тому моменту традиционных фальсификаций в виде «избирательных каруселей», «мертвых душ» и других «грязных» предвыборных технологий в краткие сроки государство улучшило законодательство и внедрило современные технологии в избирательный процесс.

В 2015 году была внедрена биометрическая идентификация личности избирателя на основе Единого государственного реестра населения Кыргызской Республики в качестве меры, направленной на сокращение возможностей для нарушений в ходе избирательного процесса, а также для повышения доверия со стороны наших граждан. На избирательных участках стало использоваться автоматически считывающее оборудование, в законодательство страны внесены изменения, связанные с формированием единых списков избирателей.

Последовательные и эффективные изменения в избирательном процессе привели к тому, что по итогам выборов 2015-2016 годов граждане Кыргызстана увидели реальные цифры участия и итогов голосования населения без подтасовок и использования административного ресурса. Это стало еще одним шагом к укреплению стабильности в стране и признанию международным сообществом избирательного процесса в Кыргызстане успешным и имеющим состязательный характер. Выборная система Кыргызской Республики также стала уникальным примером для стран Центрально-Азиатского региона, обеспечивая безусловную реализацию права на свободное волеизъявление избирателей.

Возможности внедряемых современных технологий и новых процедур оценены избирателями и самими участниками выборного процесса. В результате у избирателей появилась уверенность в честных и демократических выборах.

При этом перед государством стоит первоочередная задача по недопущению подкупа избирателей и применения других «грязных» технологий в предвыборный и выборный период.

Одновременно с этим и в целях укрепления государственности, сохранения общественно-политического согласия и единства гражданского общества институтам власти необходимо реализовать меры, направленные на обеспечение общественной безопасности, максимальной прозрачности и открытости всех подготовительных, избирательных и поствыборных управленческих решений и процессов.

Принимая во внимание вышеизложенное и в целях обеспечения справедливого и свободного волеизъявления граждан, Совет безопасности Кыргызской Республики

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию вице-премьер-министра Кыргызской Республики Д.Т. Зилалиева и председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Н.К. Шайлдабековой по данному вопросу.

2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики обеспечить реализацию мер по:

— максимальной прозрачности и открытости всех подготовительных, избирательных и поствыборных управленческих решений и процессов;

— исключению любых форм воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или иного влияния на их свободное волеизъявление;

— внедрению условий для слаженной деятельности лиц, задействованных в избирательном процессе, а также бесперебойной и надежной работы оборудования и технических средств, используемых в выборном процессе;

— организации и проведению совместно со средствами массовой информации широкой информационной кампании, в рамках которой призвать граждан проявить гражданскую активность и реализовать их избирательное право 15 октября 2017 года, с разъяснением о наличии твердой политической воли в проведении демократических и справедливых выборов, а также о моральной ответственности каждого избирателя за будущее страны и предупреждении случаев подкупа избирателей.

3. Правительству Кыргызской Республики принять исчерпывающие меры по:

— обеспечению взаимодействия между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Республики и органами местного самоуправления в реализации поставленных задач в предвыборный и выборный период;

— строгому запрету должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, администрациям и руководству государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий на привлечение к предвыборной агитации в пользу каких-либо кандидатов преподавателей, студентов и учащихся учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, работников и персонала бюджетных организаций, в том числе медицинских учреждений, предприятий и организаций по обслуживанию населения;

— запрету на вмешательство должностных лиц органов исполнительной власти, местных государственных администраций и органов местного самоуправления в деятельность избирательных комиссий;

— обеспечению бесперебойной работы энергосистемы и систем телекоммуникации;

— организации финансирования в полном объеме на весь период предвыборного и выборного процесса;

— координации работ на избирательных участках за рубежом.

4. Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:

— обеспечить составление и внедрение качественного и полного списка избирателей, исключающего возможности непозволительного лишения избирателей права на волеизъявление;

— исключить технические риски, связанные с биометрической регистрацией и идентификацией избирателей, а также обеспечить надежную деятельность информационно-коммуникационных технологий и связи, государственных автоматизированных информационных систем, а также безопасность этих систем, в том числе сохранность, целостность и устойчивость работы системы биометрической идентификации граждан.

5. Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

— активизировать работу по предотвращению, выявлению и пресечению фактов несоблюдения государственными и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных, фискальных органов и военнослужащими установленных действующим законодательством ограничений, направленных на запрещение участия в предвыборной агитации, участия или содействия в какой-либо форме деятельности политических партий, участия на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий;

— обеспечить исполнение законодательства всеми участниками избирательного процесса, а в случае нарушений гарантировать неотвратимость наказания по всей строгости закона вне зависимости от занимаемой государственной должности, партийной принадлежности и общественного положения;

— усилить надзор за оперативностью рассмотрения и принятия решений по жалобам и обращениям в соответствии с требованиями законодательства, а также по фактам фальсификаций и иных нарушений со стороны участников избирательного процесса.

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики для обеспечения общественной безопасности и личной безопасности граждан страны в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, реализовать комплекс мер по:

— безопасности избирательных участков и членов участковых избирательных комиссий от возможных противоправных действий деструктивных сил;

— выявлению фактов подкупа голосов избирателей и привлечению лиц, причастных к организации и осуществлению подкупа, к ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с обязательным освещением в средствах массовой информации;

— должному и своевременному реагированию на действия транснациональных, религиозно-экстремистских, террористических организаций и организованных преступных группировок;

— исключению условий для осуществления противоправных действий, процессов и факторов, нарушающих конституционные права граждан, лицами, заинтересованными в использовании выборов в качестве инструмента для достижения своих антиконституционных целей;

— недопущению деструктивного внешнего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных в проведении независимых и демократических выборов в Кыргызской Республике;

— проведению превентивных мероприятий и охране стратегических объектов и иной инфраструктуры.

7. Государственной пограничной службе Кыргызской Республики во взаимодействии с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республикиусилить контроль на каналах въезда — выезда через государственную границу Кыргызской Республики в целях предотвращения проникновения на территорию Кыргызской Республики преступных элементов и лиц, преследующих цели дестабилизации общественно-политической ситуации в стране или срыва выборов.

8. Верховному суду Кыргызской Республики в установленном законодательством порядке обеспечить оперативное рассмотрение в судебных органах поступающих обращений, жалоб и исковых заявлений по выборным вопросам в целях своевременного принятия решений органом по проведению выборов.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.