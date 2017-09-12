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Махамаджан Иминов освобожден от должности заместителя министра юстиции КР

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Иминов Махамаджан Саитович освобожден от занимаемой должности заместителя министра юстиции Кыргызской Республики, согласно поданному заявлению. 
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