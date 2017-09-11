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Об утверждении плана мероприятий по реформе системы дорожной безопасности

Постановление Правительства КР № 546 от 30 августа 2017 года

Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике

В соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О дорожном движении в Кыргызской Республике», статьей 12 Закона Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», принимая во внимание Решение Совета безопасности Кыргызской Республики «О мерах по повышению безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике» от 31 июля 2017 года № 1, Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике (далее — План) согласно приложению.

2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и иным органам государственной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления (по согласованию):

— принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана в установленные сроки;

— ежемесячно до 15 числа представлять информацию об исполнении Плана в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

3. Возложить персональную ответственность за исполнение настоящего постановления на руководителей органов исполнительной власти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-премьер-министра Кыргызской Республики Т.К.Джумакадырова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Prilozheniya.rar

Премьер-министр С.Дж.Исаков
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