Постановление Правительства КР № 514 от 18 августа 2017 года

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регламентирующих расчет размера и порядок предоставления из государственного бюджета субсидий теплоснабжающим предприятиям» от 13 июля 2016 года № 391

В соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов, регламентирующих расчет размера и порядок предоставления из государственного бюджета субсидий теплоснабжающим предприятиям» от 13 июля 2016 года № 391 следующее изменение:

— в пункте 3 цифры «2017» заменить цифрами «2021».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр С.Ш.Жээнбеков