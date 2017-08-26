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Президент Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указы о назначении членов Правительства Кыргызской Республики.

Согласно Указам Главы государства:

Момуналиев Нурханбек Сакенович назначен Руководителем Аппарата Правительства — министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности;

Абдылдаев Эрлан Бекешович назначен министром иностранных дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исраилов Улан Джумабекович назначен министром внутренних дел Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Ахметов Уран Тулондиевич назначен министром юстиции Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Касымалиев Адылбек Алешович назначен министром финансов Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Новиков Артем Эдуардович назначен министром экономики Кыргызской Республики и освобожден от ранее занимаемой должности;

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Жамшитбек Калилов назначен министром транспорта и дорог Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Боронов Кубатбек Айылчиевич назначен министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Кудайбердиева Гульмира Каримовна назначена министром образования и науки Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Батыралиев Талантбек Абдуллаевич назначен министром здравоохранения Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Казаков Тугелбай Токтогулович назначен министром культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Исакунова Таалайкул Базаркуловна назначена министром труда и социального развития Кыргызской Республики и освобождена от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Cегизбаев Абдил Кенешевич назначен председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и освобожден от исполнения ранее возложенных обязанностей;

Рыскулов Уланбек Дуулатович назначен председателем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

Абасканов Нурбек Эсенканович назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики.
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