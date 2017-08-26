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Назначены вице-премьер-министры Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указ о назначении Джумакадырова Темира Курмангазиевича вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики сегодня, 26 августа, подписал Указ о назначении Султанбековой Чолпон Аалыевны вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 26 августа, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики подписал Указ о назначении Зилалиева Дуйшенбека Текшербековича вице-премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от исполнения ранее возложенных обязанностей.
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