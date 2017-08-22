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Подписан указ об отставке премьер-министра и правительства

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Указ «Об отставке Премьер-министра и Правительства Кыргызской Республики».

Согласно Указу, в соответствии со статьей 65, частями 1, 2, 3 статьи 87 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 4 части 1 статьи 13, пунктом 1 части 3 и частью 4 статьи 23 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» постановляется:

1. Принять отставку Премьер-министра Кыргызской Республики Жээнбекова Сооронбая Шариповича.

2. Считать ушедшим в отставку Правительство Кыргызской Республики.

3. Лицам, занимавшим должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, продолжить исполнение обязанностей членов Правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу с момента подписания.
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