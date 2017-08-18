Постановление Правительства КР № 477 от 14 августа 2017 года



О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационной комиссии по проблемам изменения климата» от 21 ноября 2012 года № 783

В целях привлечения климатических финансовых ресурсов и эффективной координации работ в данном направлении, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Координационной комиссии по проблемам изменения климата» от 21 ноября 2012 года № 783 следующие изменения:

в Положении о Координационной комиссии по проблемам изменения климата, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- содействие в привлечении климатических финансовых ресурсов и эффективной координации работ в данном направлении;»;

- пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:

«9. Председатель Координационной комиссии является национальным координатором по выполнению проектов национально приемлемых планов по сокращению выбросов парниковых газов, а также по адаптационным мерам, проектам Механизма чистого развития и имеет право подписывать официальные документы, требуемые при реализации проектов по данным направлениям.

10. Заместителем председателя Координационной комиссии является заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики (курирующий вопросы охраны окружающей среды), который является национальным контактным лицом по климатическому финансированию и имеет право подписывать официальные документы, требуемые для реализации проектов.»;

в составе Координационной комиссии по проблемам изменения климата, образованной вышеуказанным постановлением:

- абзац второй изложить в следующей редакции:

«Заместитель Руководителя Аппарата Правительства Кыргызской Республики (курирующий вопросы охраны окружающей среды), заместитель председателя Координационной комиссии.»;

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;»;

- абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

министр транспорта и дорог Кыргызской Республики;»;

- абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;»;

- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«директор Центра по климатическому финансированию Кыргызской Республики;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.